Coronavirus, nessun decesso, negli ospedali restano 5 persone

(ANSA) - ANCONA, 09 LUG - Nessun decesso nelle ultime 24ore nelle Marche,mentre resta stabile il numero dei ricoverati: cinque, tutti in reparti non intensivi a Macerata e Fermo.

Aumentano i dimessi/guariti che ora sono 5.638. I positivi in isolamento domiciliare scendono a 168, mentre quelli che sono in quarantena per contatti con contagiati sono 491, tra cui 13 operatori sanitari. (ANSA).