Turismo, accordo Regione Marche, Svim e Aci

(ANSA) - URBINO, 08 LUG - Un protocollo d'intesa per la promozione turistica delle Marche è stato sottoscritto oggi dal presidente della Regione Luca Ceriscioli, dall'amministratore di Svim Gianluca Carrabs e dal presidente nazionale dell'Aci (Automobile Club Italia) Angelo Sticchi Damiani. La firma nella casa natale di Raffaello, dove il presidente dell'Accademia Raffaello Luigi Bravi ha ricordato le manifestazione per i 500 anni dalla morte di Raffaello. Carrabs ha parlato del lavoro per realizzare il progetto, annunciando la prossima presentazione a Roma di una moneta dedicata all'artista urbinate realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con la probabile presenza del presidente Conte. "Ringrazio l'Aci - ha detto Ceriscioli - che ci aiuta a rimettere in 'moto' la riscoperta del nostro territorio, delle nostre strade, del Rinascimento". (ANSA).