A14: sindaco Fermo, da Aspi istanza dissequestro viadotti

(ANSA) - FERMO, 08 LUG - "Ho avuto notizia che questa mattina è stata depositata presso gip e Procura di Avellino l'istanza per il dissequestro delle barriere presso i due viadotti Vallescura (tra Porto Sant'Elpidio e Fermo) e Santa Giuliana (nell'Ascolano) per garantire il ripristino delle due corsie".

Lo rende noto il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro sulla sua pagina Facebook: l'istanza è stata depositata da Autostrade per l'Italia e riguarda un tratto dell'A14 nella parte meridionale delle Marche dove da mesi si creano code e file a causa di cantieri e lavori in galleria. "Voglio sperare che il Paese, nei suoi diversi poteri - aggiunge Calcinaro -, remi tutto dalla parte del buonsenso e lo faccia anche velocemente. Insomma speriamo in un rapido accoglimento. I lavori sulle gallerie rimangono fino al 21 luglio". (ANSA).