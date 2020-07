Fase 3: Marche, solo ad aprile Cig pari a 5 anni precedenti

(ANSA) - ANCONA, 01 LUG - Nel mesi di aprile, in pieno lockdown per l'emergenza coronavirus, le Marche hanno registrato un ricorso alla cassa integrazione ordinaria pari a quella dei cinque anni precedenti. E' la misura, che emerge dal rapporto sull'andamento dell'economia nelle Marche curato dalla Banca d'Italia, illustratO dal direttore della sede di Ancona Gabriele Magrini Alunno e da Giacinto Micucci (ufficio studi), di un impatto enorme che la chiusura di molte attività ha avuto ovviamente sui livelli occupazionali in particolare per i disoccupati da impieghi temporanei: tra marzo e maggio le domande di sussidio per la disoccupazione sono aumentate del 41%. Bankitalia rileva che "gli effetti negativi sull'occupazione sono stati contenuti dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso agli ammortizzatori sociali".

Contestualmente però, tra febbraio e aprile, le nuove attivazioni di lavoro dipendente sono calate del 55,2% in particolare per nuove assunzioni e mancato rinnovo di contratti a termine. (ANSA).