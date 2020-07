Fase 3: Marche, contributi florovivaisti fino a 20mila euro

Potranno ammontare dai mille ai 20 mila euro i contributi forfettari, in base alla perdita di fatturato tra febbraio e maggio scorsi, concessi dalla Regione Marche alle imprese florovivaistiche danneggiate dall'emergenza coronavirus. L'intervento, finanziato con 2 milioni di euro, è previsto dalla Piattaforma 210, la manovra straordinaria che stanzia 210 milioni di euro di risorse regionali per finanziare 50 misure urgenti per favorire la ripartenza delle Marche post Covid. Lo fa sapere la Regione. Sette gli interventi per l'agroalimentare.

"Insieme agli imprenditori florovivaistici programmiamo un difficile ritorno alla normalità che necessita dell'aiuto pubblico - evidenzia la vicepresidente Anna Casini, assessore all'Agricoltura - Sosteniamo un comparto importante dell'economia agricola regionale che ha una forte connotazione territoriale e che incide fortemente sulle dinamiche economiche locali. Sulle circa 900 aziende che operano nelle Marche, almeno 500 hanno avuto danni "potranno tutte accedere ai benefici".

(ANSA).