Pubblicati Ue bandi nuove rotte Marche

(ANSA) - ANCONA, 30 GIU - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il bando pubblico della Regione Marche per aiuti a compagnie aeree che intendano avviare nuove rotte di collegamento con l'Aeroporto delle Marche, sia a fini turistici, sia a fini di servizio degli abitanti della Regione. Entro 30 giorni, conferma il presidente della Regione Luca Ceriscioli, si conosceranno le domande per le nuove rotte nazionali, entro 60 giorni per le destinazioni europee.

Nel primo 'lotto' del bando la Regione ha individuato: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa e altri scali; per le rotte Ue, invece, Gran Bretagna/Irlanda, Nord Europa (Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda, Danimarca, Germania), Europa Occidentale (Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo), Europa orientale (Bulgaria, Ungheria, Romania, Polonia), Balcani, e altre nello spazio aereo comune europeo. E' previsto un investimento di 13,5 milioni di euro suddiviso in tre anni: 1,5 milioni nel 2020, 6 milioni nel 2021 e 6 milioni nel 2022.

