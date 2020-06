Musicultura: votazione su Facebook incorona H.E.R e Miele

In un podio tutto rosa, il Festival Musicultura, della musica popolare e d'autore, partner Rai Radio 1, annuncia le sue due prime vincitrici elette dal popolo di Facebook, sugli otto vincitori finali del celebre concorso che ha visto tra i primi firmatari nel 1990 Giorgio Caproni e Fabrizio De André.

H.E.R., cantautrice e violinista foggiana, e Miele, siciliana, già in gara a Sanremo Giovani, si guadagnano un posto al sole tra i vincitori della 31/a edizione del concorso. A selezionarle fra le sedici proposte finaliste è stato il voto popolare espresso a colpi di click sulla pagina Facebook del festival: un voto tutto al femminile verso l'atto conclusivo del Festival della canzone popolare e d'autore previsto a fine agosto. (ANSA).