Mons. Massara nuovo vescovo diocesi Fabriano-Matelica

(ANSA) - FABRIANO, 27 GIU - L'Arcivescovo della diocesi Camerino-San Severino (Macerata), mons. Francesco Massara è stato nominato anche vescovo della diocesi Fabriano-Matelica (Ancona). L'ingresso ufficiale fissato per l'8 settembre prossimo, memoria della Madonna del Buon Gesù Patrona della città della carta. Il provvedimento Pontificio non muta l'assetto amministrativo delle due sedi. Le Diocesi rimarranno circoscrizioni ecclesiastiche separate ed indipendenti e come tali dovranno essere governate. "Tuttavia - parole del Nunzio Apostolico - nulla osta che si prospettino e attuino col tempo percorsi unitari di formazione del clero e del laicato, e anche forme di interscambio tra i due presbiteri nell'esercizio del ministero pastorale".

Emozionato e pronto, mons. Massara: "Sara mia premura fare il possibile per favorire un cammino di unità funzionale ad un lavoro comune secondo le indicazioni della 'sinodalità' e della 'missionarietà'. Il mio programma sarà di continuare a stare vicino alla nostra gente'. Sentito il ringraziamento a papa Francesco. (ANSA).