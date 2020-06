Coronavirus: Marche, ricoverati da 10 a 9, 5.437 guariti

Sono scesi da dieci a nove i ricoverati per coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore: un degente in meno nei reparti non intensivi (da otto a sette).

Mentre aumentano i guariti (da 5.385 a 5.437) e diminuiscono i positivi in isolamento domiciliare (397 a 348). Il quadro dei ricoveri, fa sapere il Gores, è per il resto stabile: nessun paziente in terapia intensiva e in area post critica, due in semi-intensiva. Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 585 (127 con sintomi) tra le quali 30 operatori sanitari. Finora nelle Marche si sono registrati 6.785 casi di positività e 991 decessi correlati al coronavirus. (ANSA).