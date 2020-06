Terremoto, riapre domani Sp 'Pian Perduto' Marche-Umbria

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - Si riapre domani mattina, 27 giugno alle ore 8, la provinciale 136 "Pian Perduto", tra Castelsantangelo sul Nera (Macerata) e Castelluccio di Norcia (Perugia), ripristinando così il collegamento viario Marche - Umbria. "È una buona notizia che arriva dopo tanti sacrifici e disagi per il territorio - dice il presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari - a causa anche della chiusura di questa strada che, adesso, finalmente si riapre per il periodo estivo; successivamente i lavori dovranno essere definitivamente completati". Per l'intera l'estate la strada sarà percorribile fino al 30 agosto in sicurezza per tutti i giorni, a doppio senso di marcia. L'unica eccezione è rappresentata dal tratto di circa 150 metri, non ancora ultimato, dove la circolazione viene regolata, in modo alternato, da un semaforo. (ANSA).