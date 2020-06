Allerta ondate di calore livello 1 nel week end

(ANSA) - ANCONA, 26 GIU - E' di "livello 1" l'allerta ondate di calore per il fine settimana, con temperature percepite fino a 31 gradi. Lo rende noto il Centro Funzionale della Regione Marche: se le temperature perdurano per 3 giorni consecutivi l'allerta potrebbe salire al livello successivo (il massimo è 3). Il Comune di Ancona invita la popolazione ad evitare l'esposizione nelle ore più calde, soprattutto anziani e bambini. Operativo il Progetto Helios, fino a settembre: a disposizione, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19 il numero verde del Servizio Helios 800.450.020 (call center regionale a cura dell'Asur Marche). La regia anche quest'anno è la centrale operativa della casa di riposo Benincasa, struttura comunale che gestisce i servizi di telesoccorso e telecontrollo- sia per l'accoglimento delle richieste di trasporto sia di eventuali segnalazioni relative a stati di particolare disagio di anziani.

Numero della centrale operativa del Benincasa 071/206969.

Centrale operativa della polizia municipale: 071/2222200 - 071/2223031. (ANSA).