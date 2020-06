Aeroporti: 150 passeggeri per volo Ancona-Catania 19 giugno

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Saranno 150 i passeggeri per il primo volo dall'aeroporto di Ancona Falconara a Catania il 19 giugno, operato dalla compagnia area low cost Volotea, che segna la ripresa dell'attività passeggeri dello scalo. Lo rende noto Aerdorica, società di gestione dell'Aeroporto delle Marche. Il decollo è previsto alle 18:45. Quello per Catania è il primo di una serie di collegamenti che la stessa compagnia farà partire a breve per Palermo, Cagliari e Olbia. Per l'Aeroporto delle Marche la ripresa dei voli internazionali è fissata per i primi giorni di luglio quando Ryanair darà avvio ai voli per Londra/Stansted, Bruxelles-Charleroi e Dusseldorf. (ANSA).