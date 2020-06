Turismo: Regione Marche vara piano promozionale 22 mln euro

Sono "strategie e obiettivi molto concreti e puntuali" quelli che si pone il Programma promozionale turistico 2020, approvato dalla giunta regionale.

Obiettivi elaborati a inizio anno e rimodulati durante l'emergenza sanitaria: disporranno, tra risorse del bilancio regionale e fondi Por Fesr 2014-2020, di 22 milioni e 270 mila euro. In primo piano, rafforzamento e riposizionamento del brand Marche verso l'Italia e l'estero "considerati i risultati importanti degli ultimi tre anni per incremento di presenze turistiche in regione", potenzianado le azioni promozionali.

"Come siamo tutti consapevoli - ha detto Moreno Pieroni, assessore regionale al Turismo Cultura - il turismo in ogni filiera ha risentito e risente pesantemente delle misure messe in atto a causa della pandemia. Abbiamo individuato un complesso di attività di comunicazione e promozione, puntando agli elementi di differenziazione dell'offerta, rendendoli punti di forza per una maggiore attrattività, che abbia come messaggio forte: tante offerte ma unico brand. (ANSA).