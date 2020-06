Infrastrutture: inaugurato a Fano nuovo ponte sul Metauro

(ANSA) - FANO, 06 GIU - Inaugurato a Fano un nuovo ponte sul fiume Metauro che consentirà un più agevole collegamento tra la E78 (superstrada Fano-Grosseto) e la parte sud della città, frequentata in estate dai vacanzieri provenienti dall'entroterra. L'infrastruttura, costituita da 11 campate di 33 metri ognuna per una lunghezza complessiva di circa 350 metri, è stata realizzata da Autostrade per l'Italia nel piano di opere accessorie connesse all'allargamento a tre corsie dell'A14, nei tratti Cattolica-Fano e Fano Senigallia. "Con l'inaugurazione di questa ulteriore bretella - ha commentato il sindaco di Fano, Massimo Seri -, diamo una tempestiva risposta di collegamento con la parte sud della città e di smistamento del traffico proveniente dall'entroterra e dal Centro Italia. Un collegamento fondamentale per il quale abbiamo chiesto ad Autostrade per l'Italia di anticipare l'apertura in questo momento di parziale chiusura per via di controlli in corso di un tratto della Ss 16 Adriatica. (ANSA).