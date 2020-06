Lancia bastone contro fratello e ferisce carabiniere

Durante una violenta lite con i due fratelli, per la gestione di un magazzino ad Apiro, un 42enne ha lanciato un bastone contro uno dei congiunti, ferendo invece a una mano uno dei carabinieri intervenuti. L'uomo è stato per questo arrestato dai militari della Stazione di Cingoli per violenza a pubblico ufficiale. In attesa della convalida è stato posto ai domiciliari.

Il fatto è avvenuto verso le 17 di ieri. I carabinieri di Cingoli hanno ricevuto una richiesta d'intervento da uno dei tre fratelli, 45 anni, e si sono recati sul posto per cercare di placare gli animi. Mentre stavano tentando di tenere separati i tre, che continuavano a urlare e inveire uno contro l'altro colpendosi reciprocamente con calci e pugni, il più giovane ha raccolto il bastone per tirarlo contro il fratello 57enne.

L'oggetto ha colpito un carabiniere procurandogli la lussazione di un dito della mano sinistra: il militare è stato medicato al Pronto soccorso di Jesi con prognosi di 15 giorni. Per questo il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari. (ANSA).