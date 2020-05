Coronavirus: Marche, -14 ricoverati, ora sono 78

E' sceso ancora nelle ultime 24ore (da 92 a 78; -14) il numero di persone ricoverate per coronavirus nelle Marche. Incoraggianti i dati della terapia intensiva (da 13 a 9 degenti) e anche in semi-intensiva il numero di ricoverati scende da 11 a 10. In calo anche le persone assistite in reparti non intensivi (da 28 a 22) e in area post-acuti (da 40 a 37). Lo fa sapere il Gores nell'ultimo aggiornamento. In aumento le persone guarite/dimesse (da 4.376 a 4.385) e quelle positive in isolamento domiciliare (da 1.252 a 1.263); invariato il numero di ospiti delle strutture territoriali (151). In totale da inizio epidemia nella regione sono stati 6.719 i contagi da coronavirus e 987 i morti.

Attualmente sono 2.879 quelli isolati in casa per contatti con contagiati (1.096 con sintomi) tra cui 289 operatori sanitari.

Finora un periodo di quarantena è toccato a 33.471 persone nelle Marche. (ANSA).