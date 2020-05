Droga, arrestato con 200 gr cocaina durante controlli covid

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 27 MAG - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano hanno arrestato un 26enne albanese del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: in una vano ricavato sotto il piantone dello sterzo trasportava 200 grammi di cocaina. Il giovane è stato fermato durante i controlli per il rispetto delle norme anticontagio da coronavirus nei pressi del casello dell'A14 di Fano: viaggiava a bordo di una Opel Meriva e ha detto ai carabinieri che stava venendo da Bologna per esigenze familiari, senza possibilità di riscontro alle sue dichiarazioni, dando segni di nervosismo e insofferenza. I militari lo hanno perquisito e hanno controllato anche la macchina, dove hanno scoperto due involucri contenenti la cocaina. Oltre all'arresto il giovane ha anche ricevuto una sanzione amministrativa di 1.066 euro per il mancato rispetto delle misure anticontagio, aumentata perché reiterata e per l'uso del veicolo. Ora si trova nel carcere di Villa Fastiggi. (ANSA).