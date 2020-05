"Casa" per donne in gravidanza o con bambini a Corinaldo

Riapre a Corinaldo, borgo gorettiano, la comunità alloggio "Il Cedro", rivolta all'accoglienza di gestanti e madri con i figli a carico (dai 0 ai 18 anni): mira al supporto delle donne e dei nuclei familiari con servizi educativi, ascolto psicologico e reinserimento sociale. Dal 18 maggio ha riaperto le proprie stanze grazie alla gestione della cooperativa senigalliese Vivere Verde onlus, da quasi dieci anni nel territorio marchigiano con strutture per minori. Sette le camere per ospitare nuclei provenienti da tutta Italia con l'aiuto di un'équipe (otto educatori, un coordinatore, uno psicologo, un operatore socio-sanitario). E' "l'esempio - commenta il sindaco Matteo Principi - di una comunità che non vuole chiudersi, ma aprirsi e ospitare".

Corinaldo prova a scrollarsi di dosso la tragedia della discoteca Lanterna Azzurra. "E' anche 'Città della donna e dei bambini' - ricorda Principi ai concittadini - dimostriamo di essere all'altezza di questo titolo, supportando questa ripartenza. Facciamo sentire queste persone a casa". (ANSA).