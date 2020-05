Regioni: Marche, Piano Casa prorogato a fine 2022

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, con 25 voti a favore, la proposta di legge n. 348, a iniziativa del consigliere Francesco Giacinti (Pd), che contiene misure per riavviare le attività edilizie, difendere l'occupazione e fronteggiare la crisi economica.

L'atto dà la posibilità di utilizzare le opportunità offerte dal "Piano Casa" fino a tutto il 2022. La pdl - relatori Giacinti e il capogruppo della Lega, Sandro Zaffiri - concede più tempo ai proprietari di immobili per programmare ristrutturazioni e riqualificazioni.

Un'altra modifica sposta il termine che consente la ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso per quegli edifici non residenziali ubicati in zone residenziali, se inutilizzati dal primo gennaio 2018. Si è provveduto a modificare, allineando le disposizioni alle osservazioni ministeriali, la disciplina della doppia conformità, che resta valida e che offre la possibilità di porre rimedio a violazioni di natura formale di modesta entità, senza costituire una sanatoria. (ANSA).