Giovani senza mascherina e improperi, doppia multa

(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - Doppia multa per alcuni ragazzi anconetani, tra i 19 e i 21 anni, sorpresi in piazza del Plebiscito, sprovvisti di mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza, e che hanno protestato con improperi ad alta voce per l'intervento degli agenti. E' accaduto la notte scorsa verso le 2 mentre i poliziotti delle volanti satavano svolgendo servizi di controllo per il contenimento del contagio da Covid-19, disposti dal Questore Giancarlo Pallini in particolare in alcune zone della movida. Per tutti e sei i ragazzi sanzione di 400 euro (280 euro se pagata entro 30 giorni).

Durante il controllo e la verbalizzazione delle sanzioni, due dei sei giovani controllati hanno iniziato a protestare bestemmiando; sono stati sanzionati anche ai sensi dell'art. 724 cp che prevede la sanzione amministrativa di 100 euro, per chi bestemmia, con invettive o parole oltraggiose. I controlli della polizia continueranno anche per confronti dei locali pubblici al fine di verificare il rispetto delle norme di legge. (ANSA).