Pirata della strada è 27enne Monteprandone

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 MAG - E' un 27enne residente a Monteprandone l'automobilista arrestato la notte scorsa per aver travolto e ucciso con la sua vettura a Monsampolo del Tronto Divo Coccia, un 59enne del posto, padre di tre figli. Dopo il sinistro si era allontanato rapidamente senza prestare soccorso.

Le indagini della polizia stradale della Questura di Ascoli Piceno, basate su testimonianze e sulle immagini di telecamere di sicurezza della zona, ha consentito agli agenti di concentrare le ricerche a Monteprandone ed in particolare, grazie anche ai dati della Motorizzazione civile, nella frazione di Centobuchi. Nel garage di una palazzina è stato individuato il mini suv rosso bordeaux che era stato segnalato, danneggiato nella parte anteriore. La vettura è stata prelevata da un carro attrezzi e sequestrata. In casa c'era il proprietario, un 27enne del posto che è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale e omissione di soccorso. Non ancora noto il suo tasso alcolemico. (ANSA).