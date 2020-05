Fase 2: palestre a cielo aperto a Fabriano

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - Fabriano segue l'esempio di Ancona e il Comune mette a disposizione parchi e giardini cittadini per palestre, fitness o anche scuole di ballo per svolgere attività all'aria aperta garantendo una sicurezza maggiore in questo momento di pandemia da Covid-19 rispetto agli spazi chiusi.

"Perciò se hai una attività, quali ad esempio una palestra o una scuola di ballo, puoi utilizzare i parchi cittadini per far fare ai tuoi utenti attività all'aperto" annuncia il sindaco Gabriele Santarelli. Per poter usufruire di questa possibilità, occorre inviare una mail alla Polizia Municipale, polizia.municipale@comune.fabriano.an.it, in modo che chi è interessato possa comunicare date, orario, area individuata e attività che verrà svolta, per evitare anche sovrapposizioni o affollamento. "Pensiamo che, in questo modo, si possa garantire maggiore sicurezza agli utenti e si possa svolgere attività fisica nella massima sicurezza" conclude Santarelli. (ANSA).