Terremoto: avviato iter ricostruzione cimiteri Camerino

Avviato l'iter per la ricostruzione dei cimiteri di Camerino. Gli interventi, per una spesa di quasi 3 milioni di euro, interesseranno il cimitero del capoluogo e quelli delle frazioni di Sentino e Palentuccio. "Si tratta di tre interventi per i quali sono stati già autorizzati gli importi richiesti - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Fanelli - In questa fase l'essenziale è far partire il cantiere della ricostruzione".

"Dopo aver riorganizzato gli uffici e aver smaltito quasi la totalità delle istruttorie riguardanti la ricostruzione privata - aggiunge - stiamo cercando anche di impegnarci al massimo per far partire i cantieri della ricostruzione pubblica, nonostante i cavilli e l'enorme macchina burocratica". "La partenza dei cantieri - conclude - non riguarda solo un impulso per le aziende che operano nel settore edilizio, ma rappresenta un volano per tutte le attività economiche del territorio". (ANSA).