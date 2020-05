Regioni: Marche; seduta telematica Consiglio 26 maggio

Seduta in modalità telematica del Consiglio regionale convocata per martedì 26 maggio dalle ore 10.30. I lavori possono essere seguiti in diretta su https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live. All'ordine del giorno provvedimenti in materia di lavori pubblici e per il riavvio delle attività in ambito edilizio privato e pubblico.

Subito all'esame la proposta di legge, a firma del consigliere Francesco Giacinti (Pd), che ha come punto centrale la proroga del "Piano Casa" a fine 2022 (relatori Giacinti, per la maggioranza, e il capogruppo della Lega, Sandro Zaffiri, per l'opposizione). Poi verranno esaminati due atti amministrativi concernenti il Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, comprensivo dell'elenco annuale 2020, e le modifiche al Piano regionale di edilizia residenziale. Su entrambi i provvedimenti sono relatori Andrea Biancani (Pd) per la maggioranza, e Peppino Giorgini (M5S) per la minoranza. In discussione diversi atti d'indirizzo e ispettivi in larga parte riguardanti l'emergenza Coronavirus. (ANSA).