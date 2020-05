Coronavirus: Marche, 127 ricoverati, guariti salgono a 3.867

Prosegue il calo di pazienti ricoverati nelle Marche per coronavirus. Nelle ultime 24ore sono passati da 141 a 127 (-14): stabili i degenti in terapia intensiva (16), in diminuzione quelli in semi-intensiva (da 22 a 16), in reparti non intensivi (da 55 a 49) e in area post-acuti (da 48 a 46). In aumento invece il numero di persone guarite/dimesse (da 3.716 a 3.867). Lo dice l'ultimo bollettino di aggiornamento del Gores. Al momento i positivi in isolamento domiciliare sono 1.705 (1.833 il giorno precedente) mentre le persone venute in contatto con contagiati e isolate in casa sono 4.393 (1.831 con sintomi) tra cui 532 operatori sanitari.

I morti correlati all'emergenza Covid-19 sono stati nelle Marche finora 990 mentre le persone contagiate 6.689 (2.736 a Pesaro Urbino, 1.860 ad Ancona, 1.110 a Macerata, 464 nel Fermano, 290 ad Ascoli Piceno e 229 provenienti da fuori regione). Un periodo di quarantena è toccato finora a 32.088 marchigiani. (ANSA).