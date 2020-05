Identificato imbrattatore Ascoli Piceno

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - E' stato identificato l'autore degli imbrattamenti notati nei giorni scorsi su alcuni monumenti di Ascoli Piceno, tra i quali il colonnato dell'auditorium Neroni. Ne ha dato notizia il sindaco Marco Fioravanti ringraziando i carabinieri per essere giunti all'identificazione del responsabile. "L'autore di questo gesto vandalico ha mostrato pentimento per il fatto compiuto, questo ci fa ben sperare per il futuro della nostra città e per il futuro che le giovani generazioni rappresentano" commenta Fioravanti. "Grazie ai carabinieri per la consueta solerzia e attenzione al nostro territorio; auspico che tutti i cittadini comprendano una volta per tutte l'importanza di mantenere il decoro della città e rispettare il bene comune". (ANSA).