Coronavirus: Ceriscioli, 20 mln premio a sanitari

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - "Concludete presto le trattative, così velocizziamo le erogazioni. Il tempo non è una variabile indipendente, farne passare troppo vuol dire penalizzare chi ha dato tutto in questa emergenza". E' il messaggio lanciato dal predente della Regione Marche Luca Ceriscioli ai sindacati impegnati della definizione dei criteri per la distribuzione dei 20 milioni di euro agli operatori sanitari impegnati nell'emergenza coronavirus. "Esattamente un mese fa - ricorda in un video - la Regione firmava un accordo con i sindacati stanziando 20 milioni di euro a favore di tutti coloro che hanno lavorato nell'emergenza Covid dentro le strutture sanitarie. Una scelta forte, molto chiara, di sostegno in termini materiali rispetto alle persone che hanno vissuto in prima linea, emergenza, con un valore di circa 1.000 euro per addetto, che ovviamente vanno distribuiti secondo dei criteri. A distanza di un mese questi fondi non sono stati ancora erogati perché serve per il loro utilizzo l'accordo con i sindacati. L'accordo sindacale sta avendo questi giorni, spero, le ultime riunioni - aggiunge - e quindi mi sembra importante dopo un mese, fare un appello a tutte le sigle che partecipano a queste trattative, perché si possa andare rapidamente a conclusione ed erogare quelle risorse. Il tempo non è una variabile indipendente - sottolinea -, non possiamo farne passare troppo, non è giusto nei confronti di tutte queste persone. L'auspicio è che si chiuda velocemente l'accordo e che si possa attraverso le aziende distribuire finalmente queste risorse". "A costo di fare una trattiva ad oltranza - conclude Ceriscioli - in cui ci alza quando è finita, è arrivato il momento di concludere per garantire ciò che è stato stabilito ai destinatari delle risorse". (ANSA).