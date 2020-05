Grotte di Frasassi,cda a tre, presidente Concetta Bettarelli

Il Consorzio Frasassi riparte con un Consiglio d'amministrazione a tre presieduto da Concetta Bettarelli. Una soluzione transitoria per permettere all'Ente che gestisce il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi di Genga (Ancona) di rimettere in moto la struttura e affrontare una stagione che, con tutte le limitazioni del momento, si andrà comunque ad approcciare. In videoconferenza, l'Assemblea composta dal sindaco di Genga, Marco Filipponi, e dal presidente della Provincia Luigi Cerioni, si sono riuniti per nominare i componenti del cda a seguito delle dimissioni del presidente Geniale Mariani e del consigliere Giuseppe Dominici. Si è optato per una soluzione transitoria confermando le nomine dei tre consiglieri rimasti in carica. Presidente è stata nominata Concetta Bettarelli, Lorenzo Burzacca sarà il vicepresidente e Marta Paraventi ricoprirà il ruolo di consigliere. (ANSA).