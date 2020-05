Terremoto: sindaco Amandola, no danni, ma botta fortissima

(ANSA) - AMANDOLA (FERMO), 05 MAG - "Va tutto bene, ormai siamo abituati, ma la botta è stata fortissima, anche se veloce.

E poi è stata letteralmente sotto i nostri piedi". Lo dice all'ANSA il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, dopo la scossa di magnitudo 3.6 delle 4:05. Marinangeli ha fatto fare una serie di perlustrazioni ai tecnici del Comune, che non hanno rilevato danni. La scossa per altro è stata avvertita in tutto il versante appenninico marchigiano del cratere sismico, da Fabriano (Ancona), ai centri del Maceratese sino ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). (ANSA).