Primo maggio: Sardine,raccolta fondi per chi ha perso lavoro

(ANSA) - ANCONA, 01 MAG - Nel giorno della Festa del Lavoro le Sardine marchigiane pensano alle persone che il lavoro, per l'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown anti-Covid deciso dal Governo per combattere il virus, "momentaneamente o definitivamente non ce l'hanno più e hanno bisogno di un sostegno": hanno promosso l'iniziativa di solidarietà "Spezziamo il pane", con una raccolta fondi a favore della Caritas Marche che tanto sta facendo per queste famiglie.

Il link per effettuare le donazioni è: https://www.gofundme.com/f/fgj9f-spezziamo-il-pane?utm_source=cu stomer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1 e sarà disponibile sulla pagina e gruppo Facebook "6000 Sardine Marche".

"I fondi raccolti - spiegano - verranno bonificati alla Caritas regionale che li distribuirà in modo equo sul territorio marchigiano. Lanciamo questo appello a tutte quelle persone che stanno vivendo un momento di stabilità e tranquillità finanziaria ad unirsi a noi per aiutare il vicino che oggi più che mai ha bisogno di tutti noi. (ANSA).