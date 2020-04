Coronavirus: 76 positivi in 24 ore su 1.440 test

(ANSA) - ANCONA, 24 APR - Sono 76 i tamponi risultati positivi su 1.440 analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche.

Un numero che segna una brusca risalita nei nuovi casi, in calo da diversi giorni in contemporanea con l'aumento dei test processati giornalmente. In totale i casi positivi registrati sono 6.028 su 33.113 (ANSA).