Coronavirus, marchigiani nel mondo vicini alle Marche

Le Marche "fuori dalle Marche" e l'epidemia da Covid-19. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo è stato contattato oggi da Franco Nicoletti, il presidente del Comitato esecutivo del Consiglio dei marchigiani all'estero, che ha chiesto notizie sull'emergenza sanitaria.

"Ho aggiornato il presidente Nicoletti sulla situazione - spiega Mastrovincenzo -, sulle risposte messe in campo dalla Regione e sui primi, confortanti segnali di uscita dall'emergenza che stiamo registrando in questi ultimi giorni. Queste notizie saranno comunicate a tutte le associazioni dei marchigiani nel mondo, che sollecitano informazioni attendibili e ufficiali, perché spesso allarmati dalle immagini in tv o da dati che circolano in rete, non sempre verificati".

"Dalle comunità dei marchigiani all'estero - conclude - stiamo ricevendo messaggi di solidarietà e di vicinanza, così come la disponibilità ad aiutarci per sostenere la ripartenza e uscire dalla crisi". (ANSA).