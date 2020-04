Coronavirus: morto don Peppe Branchesi, cordoglio Coldiretti

(ANSA) - ANCONA, 19 APR - "Coldiretti Marche piange per la scomparsa di don Giuseppe Branchesi, storico Consigliere Ecclesiastico regionale dell'associazione agricola". Don Peppe, ricorda Coldiretti Marche, "trovato positivo al Covid-19, era stato ricoverato a metà marzo a Civitanova. Nelle ultime ore il quadro clinico è peggiorato fino al decesso del sacerdote". Don Peppe, prosegue l'associazione, "come tutti lo chiamavano, aveva iniziato come Consigliere Eccelsiastico di Macerata negli anni '70. Nei primi anni '90 era passato all'incarico regionale, condotto per oltre 20 anni prima di passare il testimone a don Amedeo Matalucci. Una guida spirituale per tutti, come li chiamava lui, i "fratelli coltivatori diretti maceratesi', ora addolorati per la sua dipartita".(ANSA).