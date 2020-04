Riapre libreria Fogola, gel a chi entra

(ANSA) - ANCONA, 17 APR - Anche la libreria Fogola di Ancona riapre al pubblico. Lo storico negozio, in attività da 122 anni, con un punto vendita in corso Mazzini, lo ha fatto da questa mattina dopo aver studiato e attuato tutte le misure di sicurezza per evitare eventuali contagi da coronavirus. "Abbiamo messo un dispenser automatico di gel disinfettante all'ingresso - spiega la titolare Simona Rossi -, chi entra deve prima utilizzarlo e deve avere la mascherina. Se non hanno questi dispositivi di protezione li forniamo noi". Guanti usa e getta in tre misure e mascherine chirurgiche sono state messe sempre all'ingresso ad uso del cliente. Sul pavimento vicino alla cassa c'è il nastro adesivo che indica la giusta distanza durante il pagamento. "I libri non si sfogliano - dice Rossi - lo facciamo noi per i clienti. Si deve toccare il meno possibile. Adesso saremo aperti solo il mattino. Il pomeriggio facciamo le consegne a domicilio". Tra i primi clienti anche l'ex governatore e magistrato Vito D'Ambrosio.