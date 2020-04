Verifica spostamenti,arresti per cocaina

Circa 12mila euro in contanti nascosti tra la cucina e la camera da letto, 71 involucri termosaldati contenenti in totale 200 gr di cocaina occultati in un barattolo di vetro dietro a sacchi di spazzatura in giardino. Lo hanno scoperto a casa di un 24enne albanese, poi arrestato, i carabinieri di Cagli durante controlli per la verifica del rispetto delle misure di contenimento Covid-19. Il giovane è stato fermato mentre si dirigeva nel centro della cittadina a bordo della sua Citroen C3 nera ma non ha fornito ai militari una giustificazione per il suo spostamento. In auto aveva due dosi di cocaina ed è stata eseguita la perquisizione domiciliare. Il 24enne è stato trasferito nel carcere di Villa Fastiggi per detenzione di droga a fini di spaccio. Altri due arresti per droga (ai domiciliari) invece dei militari di Falconara (Ancona): hanno sorpreso due fratelli marocchini (46 e 33 anni) che viaggiavano su una Bmw X1: nel cofano detenevano un pacchetto contenente 110 grammi di cocaina.