Ciarapica,sostegno anche da Fiera Milano

"Molti imprenditori si sono già detti pronti a dare il proprio contributo per il nuovo ospedale di terapia intensiva ed ho ricevuto anche il sostegno di Enrico Pazzali, il presidente della Fondazione Fiera Milano che prima di noi ha riconvertito la struttura per fronteggiare l'emergenza Covid-19". E' quanto ha raccontato all'ANSA il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. "Ho avuto modo anche di interloquire con Enel - ha aggiunto il sindaco -. La società elettrica è pronta ad adeguare la potenza utile per far funzionare l'ospedale. E si vanno risolvendo - ha detto ancora - pure gli aspetti legati alle autorizzazioni e ai finanziamenti e quindi siamo sulla strada giusta per far partire nel concreto i lavori". Opere di riconversione che dovrebbero avviarsi lunedì 6 aprile, anche alla luce delle ultime delibere della Regione che hanno approvato il progetto per trasformare la struttura fieristica in un ospedale da 100 posti letto, anche se ne saranno montati 90.