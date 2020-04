Marche, 210 dimessi e 29 guariti

Continuano ad aumentare nelle Marche le persone contagiate da coronavirus, ricoverate e poi dimesse dagli ospedali: sono ora 210. Mentre coloro che sono guariti dal virus (doppio tampone negativo) sono 29. Emerge dai dati del Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) aggiornati al 31 marzo. Il totale dei ricoverati per Covid-19 nella regione salgono a 1.152 di cui 168 in terapia intensiva, 296 in semi-intensiva, 532 in reparti non intensivi e 156 in area post-critica. I positivi in isolamento domiciliari sono attualmente 2.304 su 3.962 casi di contagio registrati.

Mentre coloro che sono in 'quarantena' in casa dopo il contatto con persone positive vanno verso quota 7mila (6.904 di cui 2.060 asintomatici) tra i quali 793 operatori sanitari. I casi di contagio nella provincia di Pesaro Urbino hanno raggiunto il numero di 1.722, 1.174 sono registrati ad Ancona, 506 a Macerata, 263 a Fermo e 224 ad Ascoli Piceno. Finora le morti correlate al coronavirus sono 477.