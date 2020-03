Sindaco Pesaro,monumento vittime e eroi

(ANSA) - PESARO, 31 MAR - Bandiere a mezz'asta in Comune e minuto di silenzio, a mezzogiorno, in piazza del Popolo a Pesaro. "In giunta abbiamo deciso di intitolare nella piazza del parco Miralfiore un monumento dedicato alle vittime del coronavirus e ai nostri eroi dell'ospedale San Salvatore, che stanno combattendo in prima linea contro il virus. Lo faremo appena sarà consentito: Pesaro non si dimenticherà di loro", ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane nazionale davanti al municipio, nell'omaggio ai deceduti e nel ringraziamento agli operatori sanitari. "Ad oggi quasi 12mila vittime in tutto il Paese, 273 nella provincia e tante in città. Un numero accompagnato da dolore e sofferenza.

Specie dei familiari, che non possono neanche salutare i loro cari - ha osservato -. Nessuno di noi avrebbe pensato di parlare a una piazza vuota. E' un passaggio storico: un nemico invisibile ha fermato il mondo, l'Italia è stata la prima democrazia occidentale ad affrontare questa sfida inedita".