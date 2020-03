Coronavirus, 141 positivi su 745 test

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Dagli ultimi 745 campioni analizzati il 30 marzo sono emersi 141 nuovi casi di positività al coronavirus nelle Marche (18,9%). Lo comunica il Gruppo regionale per le emergenze sanitarie: le persone contagiate dal Covid-19 nella regione arrivano a quota 3.825 su 11.724 campioni esaminati (32,64%). Questi dati mostrano un andamento di contagi ancora in aumento ma, probabilmente in virtù delle limitazioni agli spostamenti delle persone, apparentemente in lieve decelerazione negli ultimi giorni nei quali la percentuale dei positivi rispetto ai test era stata rispettivamente del 33,8% (185 positivi; 28 marzo) e del 22,9% (126; 29 marzo). Anche visivamente la curva dei casi di contagio riprodotta nei grafici diffusi dal Gores sembra meno 'ripida' e indicare dunque una progressione meno veloce della propagazione del coronavirus.