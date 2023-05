Per Cmb un giro d'affari da 700 milioni di euro nel 2022

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Cmb, che oggi si posiziona tra i principali player italiani di commesse gestite grazie alla tecnologia Bim, chiude l'anno con un giro d'affari di 700 milioni di euro e un portafoglio complessivo, tra Italia ed estero, di 2.8 milioni.

Segno positivo per la Divisione Territori che chiude con un volume di 258 milioni di euro ripartiti tra settore pubblico e privato su opere di edilizia, infrastrutture e residenziale; un portafoglio lavori di 365 milioni in grado di garantire continuità d'azione per il prossimo triennio; un free cash flow di circa 39 milioni e 234 milioni di nuovi ordini.

Numeri emersi durante l'assemblea dei soci - nella quale è stato presentato il bilancio consuntivo - che consolidano secondo Emiliano Cacioppo, Direttore Divisione dei Territori, il raggiungimento "di risultati fondamentali che hanno saputo guardare oltre il forte rincaro dei prezzi dei materiali e dei costi delle principali lavorazioni".

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha portato la Divisione dei Territori a caratterizzarsi in maniera particolare nella realizzazione di edifici alti e nella costruzione di centri commerciali, ospedali, siti logistici, conseguendo certificazioni in termini di sostenibilità a cui si uniscono iniziative immobiliari in contesti urbani in forte sviluppo come Roma e Milano.

Anche in questo comparto si attesta una ripresa dei volumi di compravendita degli alloggi di tipo residenziale con le vendite immobiliari retail registrate nel 2022 che raggiungono un valore in crescita rispetto agli ultimi due esercizi di circa 81 milioni. (ANSA).