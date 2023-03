Confindustria Brescia, nel 2022 export sale a 22,3 miliardi

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Il 2022 del Made in Brescia si chiude con un record per le vendite all'estero, pari complessivamente a 22,32 miliardi di euro, in crescita del 17,7% rispetto al 2021. A rilevarlo sono i dati Istat elaborati dal Centro Studi di Confindustria Brescia.

Un risultato su cui incidono, in particolare, i livelli "elevati dei prezzi delle materie prime industriali e la buona performance del commercio internazionale (cresciuto del 3,2% sul 2021), oltre al dinamismo mostrato dall'industria locale", spiega Confindustria Brescia. Il saldo commerciale del 2022 è invece pari a 8 miliardi: cresce solamente del 7,3% nei confronti del 2021, a seguito del rialzo record degli acquisti dall'estero (+24,4%).

"Se il rialzo delle materie prime incide certamente sulle dinamiche record dell'export bresciano, è però altrettanto vero che il nostro sistema produttivo continua a dimostrarsi fortemente competitivo oltre i confini nazionali, grazie alla sua capacità di innovare e al suo know how", afferma Mario Gnutti, vice presidente di Confindustria Brescia con delega all'internazionalizzazione. "In generale, valutiamo - aggiunge - comunque positivamente i risultati ottenuti, anche se per il 2023 rimangono alcune incognite legate a un contesto ancora complesso, connotato, tra l'altro, dai recenti avvenimenti legati al mercato finanziario statunitense, dal protrarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina e dalla nuova fase di rialzi dei tassi di interesse". (ANSA).