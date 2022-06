Premio Tecnovisionarie a prorettrice Cattolica e altre nove

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - La prorettrice dell'Università Cattolica, Antonella Sciarrone, ha ricevuto il premio per 'dati e etica' ma sono in tutto dieci le donne che hanno ricevuto oggi il riconoscimento nella sedicesima edizione del Tecnovisionarie, premio Internazionale Tecnovisionarie, promosso da Women&Technologies ideato e organizzato da Gianna Martinengo.

"È un riconoscimento al coraggio di chi lavora a un cambio radicale, per pensarci comunità attiva, produttiva e innovativa" ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti che ha partecipato all'evento all'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli. "E' proprio vero che sono le donne ad inventare il nostro futuro: le Tecnovisionarie quest'anno celebrano la capacità, tutta femminile, di portare innovazione inclusiva persino nel settore economico-finanziario che, nel nostro immaginario, ancora oggi difficilmente associamo alle donne".

Il riconoscimento quest'anno infatti è dedicato alle eccellenze femminili nel FinTech, Oltre a Sciarrone, sono state premiate Anna Lambiase, CEO & Founder di IR Top Consulting; Maria-Teresa Paracampo, professore di Diritto dei Mercati Finanziari e dell'Innovazione Digitale al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; a Emanuela Campari Bernacchi, partner responsabile Dipartimento di finanza strutturata e co-responsabile del Dipartimento fintech dello Studio Legale Gattai, Minoli Partners; Enrica Angelone, CEO di Wallife; Erika Fattori, Group Brand Strategy Director and Brand & Communication Director, Nexi; Antonella Grassigli, CEO & Co-Founder di Doorway Società Benefit e Angel investor; Paola Trecarichi, General Manager di HiPay Italy; Sara Noggler, CEO di Polyhedra e Claudia Parzani, Partner di Linklaters, Presidente di Borsa Italiana e Vice Presidente de Il Sole 24 Ore S.p.A.

