Champions: Atalanta-Sturm Graz 5-0

L'Atalanta ha battuto lo Sturm Graz 5-0 in una partita della settima giornata della Champions League, una vittoria frutto delle reti realizzate da Retegui nel primo tempo, Pasalic, De Ketaelare, Lookman e Brescianini nella ripresa. La squadra di Gian Piero Gasperini sale a 14 punti in classifica e resta in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nell'ultima partita di questa prima fase, il 29 gennaio, l'Atalanta farà visita al Barcellona.



