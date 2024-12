L'Ambrosiana di Milano apre le porte a cento clochard

L'Ambrosiana ha aperto per il secondo anno le sue porte a cento clochard che oggi hanno potuto fare una visita guidata ai tesori della Biblioteca, che conserva fra l'altro il codice Atlantico di Leonardo da Vinci, e la pinacoteca con la Cesta di frutta del Caravaggio, l'enorme cartone preparatorio della Scuola di Atene realizzato da Raffaello o la Madonna del padiglione di Sandro Botticelli, Tiziano e Brueghel. E poi hanno pranzato insieme all'arcivescovo Mario Delpini.

"Quando il cardinal Federico Borromeo fondò l'Ambrosiana, volle che essa operasse ad publicam utilitatem, per il bene comune, tradurremmo noi oggi. E anche questa iniziativa - ha spiegato il prefetto dell'Ambrosiana monsignor Marco Navoni - vuole essere un piccolo ma significativo esempio di come le istituzioni culturali della nostra città possano operare a utilità di tutti".

Divisi in gruppi, i visitatori - che sono utenti dei servizi di Caritas Ambrosiana (Sam, centro diurno Bassanini - La Piazzetta, Rifugio di via Sammartini, Refettorio Ambrosiano, giornale di strada Scarp de' Tenis), della Casa della Carità e dell'Opera Cardinal Ferrari - hanno seguito il percorso "Maestri", poi nella Sala Federiciana, hanno ammirato 16 fogli originali del Codice Atlantico di Leonardo e del Ritratto di musico sempre del maestro di Vinci. Poi la benedizione dell'arcivescovo e il pranzo hanno concluso l'appuntamento.

"L'elevazione dell'animo è propiziata dalle opere d'arte" ha osservato Delpini.

"La prima visita, un anno fa, fu molto partecipata e apprezzata - ricordano Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana e presidente dell'Opera Cardinal Ferrari, e don Paolo Selmi, vicedirettore Caritas e presidente della Casa della Carità -. Naturale, dunque, ripetere l'esperienza".

"Conosciamo bene tante persone che, per mille motivi, vivono ai margini della società - hanno aggiunto -: non sono portatori solo di bisogni materiali, ma anche di desideri, aspirazioni e valori che hanno a che fare con la conoscenza e con lo spirito".





