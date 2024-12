Pranzi di Natale benefici in carcere con chef stellati

Ben 1.500 volontari entreranno questo Natale in oltre 40 Istituti penitenziari italiani per condividere, con detenuti e detenute, un pranzo di solidarietà cucinato da chef stellati. E' "L'ALTrA Cucina… per un pranzo d'amore", l'iniziativa promossa dalle Associazioni prison fellowship Italia onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione alleanza del RnS, con il patrocinio del ministero della Giustizia.

Tra i carceri lombardi coinvolti, Milano Opera, Lodi e Lecco.

A preparare i pranzi di Natale saranno oltre 50 cuochi dell'alta cucina, tra cui Filippo La Mantia, Rosanna Marziale ed Ercole Villirillo. A servire saranno invece volti noti del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e campioni dello sport. Tra loro Paola Perego, Nunzia De Girolamo, Angela Missoni, Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Cruciani. Al pranzo saranno invitati in tutta Italia circa 8.000 detenuti e le loro famiglie.



