'Tutto Teo', Capodanno con Teocoli a Brescia

Dai monologhi alle imitazioni più riuscite, come Caccamo e Celentano, Teo Teocoli sarà protagonista del Capodanno a Brescia, in un "viaggio a ritroso" nella sua carriera di attore, cantante, ballerino, con il "Tutto Teo", sintesi tra cabaret e varietà in scena al Teatro Clerici.

La carriera di Teocoli inizia come cantante di un gruppo musicale, "I Quelli" (in seguito diventati la famosa "PFM"). Poi arrivano gli anni del Derby Club di Milano, trampolino di lancio che lo porta in trasmissioni televisive come "Mai dire gol", "Scherzi a parte", "Il Festival di Sanremo" e "Quelli che … il calcio". Negli ultimi tredici anni il passaggio a teatro, che a Capodanno lo porta nel principale teatro di Brescia per capienza, dove è stato installato un percorso espositivo con diverse opere d'arte dedicate a Raffaella Carrà, che si aggiungono ai maestosi lampadari utilizzati nei passati tour di Jovanotti che arredano il foyer.

Lo spettacolo inizierà intorno alle 22:30 e proseguirà fino a dopo la mezzanotte con countdown dal palco e il tradizionale brindisi insieme al pubblico.



