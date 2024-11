Cisterna con acido cloridrico si ribalta in Brianza

Un'autocisterna contenente acido cloridrico si è ribaltata lungo la SS36 all'altezza di Giussano (Monza), provocando la fuoriuscita del liquido pericoloso.

L'incidente, a quanto emerso il guidatore del mezzo ha perso il controllo, ribaltandosi sulla carreggiata, è avvenuto intorno alle 13.15.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Monza, supportati dai colleghi del Nucleo Biologico Chimico Radiologico della Lombardia. L'area è stata cinturata e interdetta al traffico per qualche ora, per permettere la rimozione dell'acido e la messa in sicurezza, poi il camion è stato raddrizzato. Non risulta al momento nessun ferito.



