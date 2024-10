Ristoratore emette 246 scontrini 'fantasma' in un anno

Sono 246 gli scontrini fantasma che un ristoratore di Castiglione Olona (Varese), specializzato in cucina etnica, ha evitato di trasmettere al fisco. Praticamente l'incasso dell'ultimo anno per un ammontare di oltre 85mila euro.

Gli scontrini fiscali venivano emessi e consegnati al cliente ma non erano trasmessi all'Agenzia delle Entrate che, quindi, non riceveva alcuna comunicazione circa gli incassi. A scoprire il raggiro sono stati i Finanzieri del Comando provinciale di Varese.

Per il ristoratore una sanzione tributaria per ogni trasmissione omessa e la sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale per un periodo da 1 a 6 mesi, su decisione dell'Agenzia delle Entrate.

Nel corso del controllo sono state inoltre riscontrate irregolarità in tema di lavoro con sanzioni da 6mila a 10mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA