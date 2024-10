Sala, entro un mese Piano Casa da 10mila appartamenti

Entro un mese il Comune di Milano sarà in grado di presentare il suo Piano Casa che ha l'obiettivo di realizzare circa 10mila appartamenti a prezzi accessibili.

"Ci stiamo lavorando - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine del Forum della Rigenerazione urbana -, consiste nella possibilità che il Comune, in partnership con operatori che si occupano di residenzialità sociale, implementi l'azione per portare un numero significativo di appartamenti a prezzi bassi nella disponibilità dei milanesi. Lavoriamo ad una ipotesi da 10mila appartamenti e credo che in un mese presenteremo il piano, che poi si deve sposare con le regole del Pgt".

"Abbiamo bisogno di più appartamenti a prezzi accessibili ma dobbiamo trovare un punto di equilibrio con i costruttori - ha aggiunto il sindaco -, che ritengono che una eccessiva richiesta di edilizia convenzionata non gli permette di realizzare i loro investimenti". C'è poi il tema degli studentati su cui il sindaco si è confrontato venerdì scorso con i rettori e le rettrici milanesi, per elaborare un piano.

"Stiamo avviando un lavoro che deve coinvolgere anche il governo perché riuscire a fare studentati dipende dai fondi che possono arrivare - ha concluso -. Quindi è importante coinvolgere governo e operatori. Noi ci poniamo l'obiettivo di poter realizzare altri 10mila posti letto".



