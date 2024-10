Consulenze 'pilotate', Gdf da E&Y e in Regione Lombardia

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta perquisendo gli uffici di Ernst&Young a Milano e Roma e in Regione Lombardia. Presso l'ente regionale, Direzione Centrale Bilancio e Finanza, sono inoltre in corso operazioni di acquisizione di documenti. Le indagini, delegate dalla Procura Europea, sede di Milano, riguardano "ipotesi di turbativa d'asta" relativamente "ad appalti di consulenza, finanziati con fondi dell'Ue, assegnati dalla Regione", alla società di consulenza, leader mondiale nei servizi di assistenza legale e fiscale alle imprese e alla pubblica amministrazione. Sono sei gli indagati nell'indagine coordinata dai pm della procura Europea Giordano Baggio e Sergio Spadaro che oggi ha portato da Gdf ad effettuare perqusizioni e acquisizioni nelle sedi di Milano e Roma di Ernst&Young e presso gli uffici di Regione Lombardia , tra cui quelli della Direzione Centrale Bilancio e Finanza. L'inchiesta, in cui si ipotizza la turbativa d'asta, ha al centro tutte le gare regionali per i servizi di consulenza che a partire dal 2014 e in modo sistematico sono state vinte dalla società di consulenza inglese. Il sospetto è che E&Y, tramite i suoi dipendenti indagati ( tra questi anche colui che ha un ufficio in Regione), avrebbe presentato i requisiti tecnici alterati, non veritieri, in modo da aggiudicarsi i bandi al gruppo leader mondiale nei servizi di assistenza legale e fiscale alle imprese e alla Pubblica amministrazione. Le Fiamme Gialle stanno raccogliendo documenti a riscontro e stanno cercando di appurare se qualche funzionario regionale si fosse o meno reso conto dei dati presumibilmente 'truccati'. Al momento Regione Lombardia è parte offesa.



